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КСИР сообщил о взрыве на пытавшемся пройти через Ормуз танкере

Всего через пролив пытались пройти три судна, отметил Корпус стражей исламской революции.

ДОХА, 23 июля. /ТАСС/. Три нефтяных танкера предприняли попытку несогласованного с Ираном прохода через Ормузский пролив, из-за чего на одном из судов произошел взрыв и пожар. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

«Три нефтяных танкера намеревались пройти по заминированному маршруту через Ормузский пролив. После взрыва и сильного пожара на одном из них, два других на полном ходу развернулись и отступили», — привела гостелерадиокомпания Ирана заявление КСИР.

Вооруженные силы подчеркнули, что пока Ормузский пролив находится под контролем Ирана, ни одно судно не сможет войти или выйти через пролив без согласования с исламской республикой.

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