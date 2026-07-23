Прозоров: Драпатый будет проливать кровь военных ВСУ для медийного эффекта

«Он абсолютно не щадит людей и будет бросать людей в контратаки для достижения медийного результата. Он прекрасно понимает, что тот же [Владимир] Зеленский поставил его на эту должность для получения позитивных каких-то новостей, в первую очередь, которые можно использовать для медийной составляющей. Во главу угла будет ставить “медийку”, — сказал он.