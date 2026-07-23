Прозоров: Драпатый будет проливать кровь военных ВСУ для медийного эффекта

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Бои при новом главкоме ВСУ Михаиле Драпатом будут более кровопролитными, поскольку он не станет щадить украинских солдат для достижения медийного результата. Об этом ТАСС рассказал экс-офицер Службы безопасности Украина (СБУ) Василий Прозоров.
«Он абсолютно не щадит людей и будет бросать людей в контратаки для достижения медийного результата. Он прекрасно понимает, что тот же [Владимир] Зеленский поставил его на эту должность для получения позитивных каких-то новостей, в первую очередь, которые можно использовать для медийной составляющей. Во главу угла будет ставить “медийку”, — сказал он.
По словам Прозорова, в отличие от экс-главкома Александра Сырского, Драпатый не обладает стратегическим мышлением. «Он может хорошо командовать на уровне, скажем, бригады, даже корпуса, наверное. Но командовать всеми вооруженными силами, огромным фронтом, который протянулся на более тысячи километров, он не сможет», — добавил экс-сотрудник СБУ.
Прозоров считает, что стратегия дальних ударов по России будет продолжаться. «В целом он не самостоятельный человек, не обладает стратегическим мышлением, но при нем война на земле станет гораздо более кровопролитной, в первую очередь стоит ждать именно медийных ударов», — считает эксперт.
Ранее Зеленский официально снял с должности Сырского и назначил Драпатого.