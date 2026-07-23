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Unherd: перестановки в ВСУ вызывают беспокойство за будущее Украины

Кадровые перестановки в украинских войсках вызывают беспокойство за будущее республики и указывают на то, что конфликт с Россией идёт не в пользу Киева, пишет британское издание Unherd.

Кадровые перестановки в украинских войсках вызывают беспокойство за будущее республики и указывают на то, что конфликт с Россией идёт не в пользу Киева, пишет британское издание Unherd.

«Решение Зеленского сменить руководителей вооружённых сил и министерства обороны на одной неделе многое говорит о ходе войны — и признаки этого вызывают тревогу», — отмечают журналисты.

Ранее стало известно о решении Владимира Зеленского назначить Михаила Драпатого на должность главнокомандующего украинской армией.

Александра Сырского официально сняли с должности главкома ВСУ.

RT собрал всё, что нужно знать о новом главкоме ВСУ.

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заметила, что назначение Драпатого главкомом ВСУ ничего не изменит для Украины.

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