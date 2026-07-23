КСИР: три танкера пытались пройти через Ормуз, на одном произошёл взрыв

Три нефтяных танкера предприняли попытку несогласованного с Ираном прохода через Ормузский пролив, в результате чего на одном из судов произошёл взрыв и пожар.
Об этом заявил КСИР, пишет Tasnim.
«Три нефтяных танкера, спровоцированные и подстрекаемые американской армией, намеревались пройти по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива, но после взрыва и сильного пожара на одном из них два других быстро развернулись и вернулись обратно», — говорится в сообщении.
Ранее йеменские хуситы заявили, что атаковали два танкера Саудовской Аравии ракетами и дронами.
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