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В Госдуме обсудят порядок регистрации рождённых после смерти отца детей

Депутаты ГД намерены обсудить ряд важных законопроектов.

Источник: Комсомольская правда

На ближайшем пленарном заседании депутаты Госдумы планируют обсудить законопроекты, касающиеся порядка регистрации детей, рожденных с помощью ЭКО, чьи отцы погибли, являясь участниками СВО. Также запланированы отчеты руководителей некоторых комитетов о проделанной работе.

Первая инициатива предусматривает изменения в закон о ветеранах. Согласно новым нормам, вдовы погибших бойцов могут получить право на бесплатное ЭКО в течение пяти лет при наличии письменного согласия мужа, но без суррогатного материнства.

Второй законопроект вносит поправки в Семейный кодекс РФ. Законопроект может дать право устанавливать отцовство погибших мужчин и позволит им нотариально определять имя и фамилию будущего ребенка.

Третий законопроект вносит изменения в закон «Об актах гражданского состояния». Так, определится процедура регистрации рождения детей, чьи отцы погибли, и устанавливается перечень необходимых бумаг для ЗАГСа. Также закрепляется алгоритм выбора имени и фамилии ребенка.

Напомним, что 27 июля президент РФ Владимир Путин планирует провести встречу с депутатами Госдумы.

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