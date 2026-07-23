В Госдуме обсудят порядок регистрации рождённых после смерти отца детей

На ближайшем пленарном заседании депутаты Госдумы планируют обсудить законопроекты, касающиеся порядка регистрации детей, рожденных с помощью ЭКО, чьи отцы погибли, являясь участниками СВО. Также запланированы отчеты руководителей некоторых комитетов о проделанной работе.
Первая инициатива предусматривает изменения в закон о ветеранах. Согласно новым нормам, вдовы погибших бойцов могут получить право на бесплатное ЭКО в течение пяти лет при наличии письменного согласия мужа, но без суррогатного материнства.
Второй законопроект вносит поправки в Семейный кодекс РФ. Законопроект может дать право устанавливать отцовство погибших мужчин и позволит им нотариально определять имя и фамилию будущего ребенка.
Третий законопроект вносит изменения в закон «Об актах гражданского состояния». Так, определится процедура регистрации рождения детей, чьи отцы погибли, и устанавливается перечень необходимых бумаг для ЗАГСа. Также закрепляется алгоритм выбора имени и фамилии ребенка.
Напомним, что 27 июля президент РФ Владимир Путин планирует провести встречу с депутатами Госдумы.