Силы ПВО сбили четыре БПЛА над Севастополем

Силы ПВО армии России сбили четыре дрона над Севастополем, отражая атаку ВСУ.
Об этом пишет в Telegram губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито четыре БПЛА в Балаклавском районе», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что два человека погибли, ещё десять мирных жителей пострадали за сутки в результате атак ВСУ на территорию ДНР.
Два человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Курской области.
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