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Силы ПВО сбили четыре БПЛА над Севастополем

Силы ПВО армии России сбили четыре дрона над Севастополем, отражая атаку ВСУ.

Силы ПВО армии России сбили четыре дрона над Севастополем, отражая атаку ВСУ.

Об этом пишет в Telegram губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито четыре БПЛА в Балаклавском районе», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что два человека погибли, ещё десять мирных жителей пострадали за сутки в результате атак ВСУ на территорию ДНР.

Два человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Курской области.

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