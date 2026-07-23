Президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски рассказал о своих встречах с президентом России Владимиром Путиным. По словам французского историка, российский лидер производит впечатление человека с высоким уровнем культуры, образования и способностью быстро оценивать собеседников.
Малиновски, который живет в Москве с 2017 года, отметил, что Путин, по его мнению, обладает умением практически мгновенно анализировать ситуацию и составлять представление о людях. Историк подчеркнул, что именно эта способность больше всего запомнилась ему во время личного общения.
Он также вспомнил, что впервые увидел российского президента в 2015 году во время Парада Победы в Москве, куда был приглашен на мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, уже тогда это событие оставило у него сильное впечатление.
Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс выразила благодарность президенту РФ Владимиру Путину, российскому народу и врачам за спасение жизни ее телохранителя, который недавно, находясь в России, перенес инсульт.