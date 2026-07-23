Историк Малиновски: Путин является человеком исключительной интуиции

Он также вспомнил, что впервые увидел российского президента в 2015 году во время Парада Победы в Москве, куда был приглашен на мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, уже тогда это событие оставило у него сильное впечатление.