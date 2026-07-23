Карлсон обвинил группу лиц в попытке втянуть США в войну с Россией

«Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны, но это темные или злые мотивы. Они (эти люди — ред.) пытаются развязать эту войну (США с РФ — ред.)», — сказал Карлсон в беседе с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид.