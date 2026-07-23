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Карлсон обвинил группу лиц в попытке втянуть США в войну с Россией

Такер Карлсон в подкасте East Meets West сообщил о существовании группы крайне мотивированных людей, пытающихся развязать войну между США и Россией.

Источник: Reuters

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что группа лиц с недобрыми намерениями стремится вовлечь Соединенные Штаты в военный конфликт с Россией. Об этом он рассказал в подкасте East Meets West.

«Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны, но это темные или злые мотивы. Они (эти люди — ред.) пытаются развязать эту войну (США с РФ — ред.)», — сказал Карлсон в беседе с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид.

Карлсон также отметил, что в США отсутствует массовое общественное движение, поддерживающее войну с Россией.

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