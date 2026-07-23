Марочко: ВС России перерезали трассу, снабжающую ВСУ у сумской Писаревки

Трасса Кровное — Хотень, снабжающая группировку украинских войск в Хотени в Сумской области, перешла почти под полный контроль бойцов армии России.
Об этом ТАСС сказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Через Писаревку, естественно, у украинских боевиков уже нет никаких доставок, поскольку в населённом пункте находятся наши военнослужащие. Поэтому у противника остаётся одна дорога — это Кровное — Хотень», — сообщил он.
Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что армия России взяла под огневой контроль ключевые участки ВСУ на двух трассах в регионе.