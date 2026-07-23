Иран обвинил США в нанесении удара по КПП на границе с Ираком

ДОХА, 23 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы США нанесли удар по району, где расположен пограничный переход «Шаламче» на границе между Ираном и Ираком, погибли два человека. Об этом заявил заместитель министра безопасности и правопорядка провинции Хузестан.
«Несколько минут назад район пограничного пункта “Шаламче” подвергся ракетному обстрелу со стороны США», — привело агентство SNN заявление чиновника.
По его информации, в результате удара погибли два человека.
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