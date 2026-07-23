Владимир Зеленский скрыл своё стремление к авторитаризму и непонимание как решать государственные вопросы, тем самым обманув миллионы жителей страны и весь остальной мир, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
Она призналась, что во время работы с главой киевского режима постоянно прикрывала его ошибки, невежество и некомпетентность. По словам Мендель, Зеленского совершенно не интересовала ситуация в стране, правительстве и даже собственном офисе.
Экс-пресс-секретарь описала главу киевского режима как «актёра с исключительной интуицией, который умеет нравиться людям».
«Однако за сценой царит хаос: плохое управление, нарциссизм, неумение разбираться в государственных делах и никакого желания исправлять ситуацию», — написала Мендель на своей странице в социальной сети X*.
Она добавила, что Зеленский считает жителей Украины неготовыми к демократии и склоняется к автократии, о чём никто не догадывается.
Напомним, в июне бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что при ухудшении ситуации жители Киева могут выйти на протесты против Владимира Зеленского. Эксперт уверен, что киевскому режиму безразличны люди. Соскин пояснил, что главной задачей руководства Украины является обслуживание интересов Запада.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.