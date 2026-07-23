Мадьяр отказался от обвинений против плюнувшего в него мужчины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр принял решение не выдвигать обвинения против гражданина, плюнувшего в него, сообщает портал 24.hu.
В ходе пресс-конференции он дал разъяснения по данному инциденту и подчеркнул, что не злиться из-за произошедшего. Премьер также выразил мнение, что общество должно поддерживать тех, кто испытывает чувство ненависти и негативные эмоции.
Накануне Мадьяр и министр транспорта Давид Витези представили на станции Ракошпалота-Уйпешт план модернизации железнодорожной линии имени Габора Бароша. На вокзале в премьера плюнул проходящий мимо мужчина.
Мадьяр разместил видеозапись данного инцидента на своей официальной странице в соцсети.
Ранее сообщалось, что в течение ближайших 30 дней парламент Венгрии изберет нового президента страны.