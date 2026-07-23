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Мадьяр отказался от обвинений против плюнувшего в него мужчины

Мадьяр принял решение не выдвигать обвинения против гражданина, плюнувшего в него на вокзале.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр принял решение не выдвигать обвинения против гражданина, плюнувшего в него, сообщает портал 24.hu.

В ходе пресс-конференции он дал разъяснения по данному инциденту и подчеркнул, что не злиться из-за произошедшего. Премьер также выразил мнение, что общество должно поддерживать тех, кто испытывает чувство ненависти и негативные эмоции.

Накануне Мадьяр и министр транспорта Давид Витези представили на станции Ракошпалота-Уйпешт план модернизации железнодорожной линии имени Габора Бароша. На вокзале в премьера плюнул проходящий мимо мужчина.

Мадьяр разместил видеозапись данного инцидента на своей официальной странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что в течение ближайших 30 дней парламент Венгрии изберет нового президента страны.

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