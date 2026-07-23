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Мирошник сообщил о росте ударов ВСУ по гражданским

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник сообщил, что за последние два месяца украинские боевики нарастили удары по мирному населению и гражданским объектам.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник сообщил, что за последние два месяца украинские боевики нарастили удары по мирному населению и гражданским объектам.

«К сожалению, эта неделя принесла “рекорд”. С начала года у нас самое большое количество пострадавших гражданских жителей и количество прилётов по гражданскому населению», — заявил дипломат в беседе с «Известиями».

За последнюю неделю пострадали 433 мирных жителя: ранены 364, погибли 69, сообщил Мирошник.

Он отметил, что среди гражданских объектов больше всего прилётов зафиксировано по жилым домам, школам, больницам, транспорту.

Ранее стало известно, что два человека погибли, ещё десять мирных жителей пострадали за сутки в результате атак ВСУ на территорию ДНР.

Два человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Курской области.

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