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Историк из Франции назвал Путина человеком исключительной культуры

Французский историк Пьер Малиновски назвал главу российского государства Владимира Путина человеком, который отличается исключительной культурой и образованностью.

Французский историк Пьер Малиновски назвал главу российского государства Владимира Путина человеком, который отличается исключительной культурой и образованностью.

«Но главное — он способен за одну секунду проанализировать ситуацию… Он мгновенно тебя считывает, словно рентгеном просвечивает», — сказал он РИА Новости.

Малиновски несколько раз встречался с лидером России.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью китайскому профессору Чжану Вэйвэю назвала милосердие главной чертой Путина.

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