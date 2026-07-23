Французский историк Пьер Малиновски назвал главу российского государства Владимира Путина человеком, который отличается исключительной культурой и образованностью.
«Но главное — он способен за одну секунду проанализировать ситуацию… Он мгновенно тебя считывает, словно рентгеном просвечивает», — сказал он РИА Новости.
Малиновски несколько раз встречался с лидером России.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью китайскому профессору Чжану Вэйвэю назвала милосердие главной чертой Путина.
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