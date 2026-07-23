WP: США планируют военную операцию против террористов в Мали

Группировка, с которой предлагают бороться американские чиновники, называет себя местным отделением «Аль-Каиды» (признана в России террористической и запрещена). Ее участники периодически атакуют тюрьмы, важные логистические узлы, опорные пункты армейских частей. Боевики действуют не только на территории Мали, но и совершают нападения в прибрежных странах Западной Африки. 4 июля они атаковали в Мали города Гао, Анефис, Агелок, Севарэ и Кениороба, где столкнулись с местными вооруженными силами и российским «Африканским корпусом». В Минобороны РФ тогда сообщали об успешном отражении нападений в некоторых районах страны.