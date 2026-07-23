Обещания принять Украину в ЕС стали инструментом манипуляции для создания у жителей республики ложной мотивации.
Об этом ТАСС сказал глава ДНР Денис Пушилин.
«Это вот та морковка для осла, как на пресловутой картинке… Морковку эту держат не столько перед руководством оставшейся части Украины, столько перед жителями», — подчеркнул руководитель республики.
Ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал враньём заявления ЕС о намерении принять в свой состав Украину.