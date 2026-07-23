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На Западе заявили о тревоге за будущее Украины из-за перестановок в ВСУ

Британское издание Unherd написало, что перестановки в ВСУ и минобороны Украины вызывают беспокойство за будущее киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

Кадровые перестановки в ВСУ вызывают тревогу за будущее Украины и свидетельствуют об ухудшающемся положении армии киевского режима на фронте, написало британское издание Unherd.

Ранее с постов министра обороны страны и главкома украинских формирований были отправлены в отставку Михаил Фёдоров и Александр Сырский. На эти должности глава киевского режима назначил Евгения Хмару и Михаила Драпатого соответственно.

«Решение Зеленского сменить руководителей вооружённых сил и министерства обороны на одной неделе многое говорит о ходе конфликта — и признаки этого вызывают тревогу», — сказано в публикации.

Автор статьи обратил внимание, что в течение нескольких месяцев сторонники Киева утверждали, что Украина якобы переломила ситуацию. Вместе с тем, как подчёркивается в публикации, прошедшие отставки и назначения доказали обратное.

Напомним, ранее бывший народный депутат Украины Олег Царев в эксклюзивном комментарии aif.ru выразил мнение, что Зеленский, назначая Драпатого главкомом ВСУ,

стремился не столько удовлетворить свои личные интересы, сколько успокоить протестные настроения и сохранить контроль над финансами минобороны страны.

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