Кадровые перестановки в ВСУ вызывают тревогу за будущее Украины и свидетельствуют об ухудшающемся положении армии киевского режима на фронте, написало британское издание Unherd.
Ранее с постов министра обороны страны и главкома украинских формирований были отправлены в отставку Михаил Фёдоров и Александр Сырский. На эти должности глава киевского режима назначил Евгения Хмару и Михаила Драпатого соответственно.
«Решение Зеленского сменить руководителей вооружённых сил и министерства обороны на одной неделе многое говорит о ходе конфликта — и признаки этого вызывают тревогу», — сказано в публикации.
Автор статьи обратил внимание, что в течение нескольких месяцев сторонники Киева утверждали, что Украина якобы переломила ситуацию. Вместе с тем, как подчёркивается в публикации, прошедшие отставки и назначения доказали обратное.
Напомним, ранее бывший народный депутат Украины Олег Царев в эксклюзивном комментарии aif.ru выразил мнение, что Зеленский, назначая Драпатого главкомом ВСУ,
стремился не столько удовлетворить свои личные интересы, сколько успокоить протестные настроения и сохранить контроль над финансами минобороны страны.