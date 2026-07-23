Пленный из ВСУ раскрыл число задействованных в мобилизации на Украине

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Около 1,3 млн человек задействованы в насильственной мобилизации на Украине, среди них сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), полиции и военной полиции, которые охотятся на мужчин на улицах. Об этом в видео, имеющемся в распоряжении ТАСС, рассказал пленный военнослужащий 103-й бригады территориальной обороны ВСУ Павел Францискевич.
«Полиции одной есть 700 тыс. Тэцэкашников 600 или 500 тыс. Даже если ты спрячешься, куда ты будешь деваться? Тебя все равно поймают. Еще есть военная полиция», — сказал пленный.
По его словам, военкомы применяют физическую силу к мобилизованным. «Заталкивают, как собак. Бьют, как могут. Ты уже раз переступил порог военного заведения, ты уже никто. Телефоны сразу отбирают», — добавил пленный.
Францискевич также рассказал, что командование обмануло его: ему, 58-летнему человеку, обещали службу в тылу, но отправили на передовую. «Я даже не думал, что я буду здесь. Они обещали, так как мне уже 58 лет, я должен был быть в тылу в теробороне, где-то там сидеть, на складах или еще где-нибудь, но не на передовой линии. А вышло, что нас послали на ноль сразу в первый день», — сказал он.
Пленный отметил отсутствие у мобилизованных военнослужащих ВСУ боевого духа, поскольку большинство из них были насильно схвачены на улицах. «Нет там боевого духа, потому что мне 59-й год и там всех наловили, как собак. Они послали нас просто на убой», — добавил он.