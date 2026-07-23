Пленный из ВСУ раскрыл число задействованных в мобилизации на Украине

Францискевич также рассказал, что командование обмануло его: ему, 58-летнему человеку, обещали службу в тылу, но отправили на передовую. «Я даже не думал, что я буду здесь. Они обещали, так как мне уже 58 лет, я должен был быть в тылу в теробороне, где-то там сидеть, на складах или еще где-нибудь, но не на передовой линии. А вышло, что нас послали на ноль сразу в первый день», — сказал он.