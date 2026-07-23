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CNN: «Моссад» передал США данные о ядерных центрифугах в горе Коланг

Израильская разведка «Моссад» передала американским чиновникам разведданные о горе Коланг в Иране, где якобы хранятся ядерные центрифуги.

Источник: Аргументы и факты

Израильская разведслужба «Моссад» передала американской стороне разведывательную информацию о предполагаемом объекте в Иране, который, по утверждению источников, может быть связан с хранением ядерных центрифуг. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленного собеседника.

По данным телеканала, речь идет о горе Коланг, также известной как Пикакс. Именно этот объект, как утверждается, стал предметом обсуждения между представителями разведывательных структур двух стран.

Согласно публикации, соответствующие сведения были переданы во время визита в Вашингтон нового главы «Моссада» Романа Гофмана. Официального подтверждения этой информации со стороны Израиля или США на момент публикации не приводилось.

Ранее Иран предупредил о готовности нанести удары по американским объектам и интересам союзников США на Ближнем Востоке в случае атаки на свою ядерную инфраструктуру.

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