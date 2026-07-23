CNN: «Моссад» передал США данные о ядерных центрифугах в горе Коланг

Израильская разведслужба «Моссад» передала американской стороне разведывательную информацию о предполагаемом объекте в Иране, который, по утверждению источников, может быть связан с хранением ядерных центрифуг. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленного собеседника.
По данным телеканала, речь идет о горе Коланг, также известной как Пикакс. Именно этот объект, как утверждается, стал предметом обсуждения между представителями разведывательных структур двух стран.
Ранее Иран предупредил о готовности нанести удары по американским объектам и интересам союзников США на Ближнем Востоке в случае атаки на свою ядерную инфраструктуру.