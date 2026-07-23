Марочко заявил, что у ВСУ истощились силы у Любицкого

ЛУГАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Истощение сил отмечается у ВСУ у Любицкого Запорожской области, однако Киев все еще пытается сдержать наступление российских военных на этом участке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что бойцы РФ контролируют порядка половины Любицкого, в населенном пункте идут ожесточенные бои.
«Украинские боевики пытаются замедлить продвижение наших войск, но наши военнослужащие планомерно продолжают продвигаться. Противник хоть и оказывает ожесточенное сопротивление, но видно истощение сил на данном участке у украинских боевиков», — сказал он.
Марочко предположил, что на этой неделе в Минобороны РФ заявят об успехах российских сил в Любицком.