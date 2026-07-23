Марочко заявил, что у ВСУ истощились силы у Любицкого

ЛУГАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Истощение сил отмечается у ВСУ у Любицкого Запорожской области, однако Киев все еще пытается сдержать наступление российских военных на этом участке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.