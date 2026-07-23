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Карлсон: группа злонамеренных людей хочет втянуть США в войну с Россией

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что группа злонамеренных людей хочет втянуть Соединённые Штаты в войну с Россией.

Источник: RT на русском

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что группа злонамеренных людей хочет втянуть Соединённые Штаты в войну с Россией.

Об этом он сказал в подкасте East Meets West.

«Речь идёт о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны, но это тёмные или злые мотивы», — сообщил Карлсон.

По его словам, массовое общественное движение, которое бы поддерживало соответствующие идеи, в США отсутствует.

Ранее Карлсон заявил, что европейские политики, выступающие с антироссийской риторикой и говорящие о войне с Россией, не смогут добиться победы над Москвой.

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