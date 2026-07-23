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Fars: в двух городах Ирана произошли взрывы

Одной из целей атаки стал военный объект республики в Бушере.

ДОХА, 23 июля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в двух городах Ирана, удару подвергся военный объект. Об этом сообщило агентство Fars.

По его данным, под ударом оказались города Эндимешк и Бушер, который был атакован по меньшей мере во второй раз за ночь. Отмечается, что целью атаки стал военный объект Ирана в Бушере.

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