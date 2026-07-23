Палата представителей США одобрила военный бюджет на $1,15 трлн

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Сенату США необходимо направлять дополнительные бюджетные средства американским вооружённым силам, а не Вооружённым силам Украины. По его словам, законодатели должны считать потребности американцев более важным приоритетом, чем поддержку Украины. Хегсет напомнил, что Киев уже получил пять дополнительных пакетов военной помощи. Администрация в итоге отказалась от передачи Украине дополнительной военной помощи в размере $400 млн, несмотря на то что эти средства были одобрены Конгрессом.