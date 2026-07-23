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Карлсон: Демократы ненавидят РФ за то, что она христианская и «белая» страна

Американский журналист Такер Карлсон высказался, что Демократическая партия Соединенных Штатов испытывает ненависть к РФ из-за того, что она является белой христианской страной.

Американский журналист Такер Карлсон высказался, что Демократическая партия Соединенных Штатов испытывает ненависть к РФ из-за того, что она является белой христианской страной.

— Демократическая партия неприемлема, потому что она агрессивно антихристианская и еще более агрессивно антибелая. Вот почему они ненавидят Россию. Они ненавидят вас за то, что вы белая христианская страна, — сказал он в среду, 22 июля, на подкасте East Meets West на Youtube-канале с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид.

Карлсон отметил, что никогда не станет связывать себя с этой партией, назвав ее курс «злом». По его словам, американцам нужна реальная альтернатива, которой сейчас у них нет.

Также Такер Карлсон заявил, что американцев арестовывают по возвращении из поездок в Российскую Федерацию. Он планировал вновь посетить РФ зимой, но столкнулся с некоторыми сложностями, журналист не уточнил их характер.

Ранее Карлсон посетил совместный ужин с главой евродипломатии Каей Каллас. По его словам, он остался под сильным негативным впечатлением после проведенного вечера.

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