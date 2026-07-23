Карлсон: Демократы ненавидят РФ за то, что она христианская и «белая» страна

— Демократическая партия неприемлема, потому что она агрессивно антихристианская и еще более агрессивно антибелая. Вот почему они ненавидят Россию. Они ненавидят вас за то, что вы белая христианская страна, — сказал он в среду, 22 июля, на подкасте East Meets West на Youtube-канале с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид.