Европа обречена на нищету после подрыва «Северных потоков», считает Карлсон

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Европа обречена на нищету, поскольку позволила США взорвать газопроводы «Северный поток» и втянулась в конфликт с Ираном, лишивший ее поставок катарского сжиженного природного газа.
«Она (Европа — ред.) на пути к нищете, потому что они позволили американцам взорвать “Северный поток”, и потому что они поддержали эту безумную войну с Ираном, в ходе которой Иран уничтожил множество катарских объектов СПГ, — Европа обречена на нищету», — отметил журналист в эфире подкаста East Meets West с Ольгой Батаман и Тарой Рид.
Как подчеркнул Карлсон, вместо решения этих проблем Европа решила начать войну с Россией, назвав происходящее «самой опасной вещью в мире на сегодня».
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.