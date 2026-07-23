Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа обречена на нищету после подрыва «Северных потоков», считает Карлсон

Карлсон: Европа обречена на нищету, разрешив США взорвать «Северные потоки».

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Европа обречена на нищету, поскольку позволила США взорвать газопроводы «Северный поток» и втянулась в конфликт с Ираном, лишивший ее поставок катарского сжиженного природного газа.

«Она (Европа — ред.) на пути к нищете, потому что они позволили американцам взорвать “Северный поток”, и потому что они поддержали эту безумную войну с Ираном, в ходе которой Иран уничтожил множество катарских объектов СПГ, — Европа обречена на нищету», — отметил журналист в эфире подкаста East Meets West с Ольгой Батаман и Тарой Рид.

Как подчеркнул Карлсон, вместо решения этих проблем Европа решила начать войну с Россией, назвав происходящее «самой опасной вещью в мире на сегодня».

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше