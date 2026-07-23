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Азаров назвал нового премьера Украины бандеровцем

Бывший украинский премьер-министр отметил, что Сергей Корецкий был выбран на этот пост в рамках общей тенденции на усиление нацификации стран.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий выбран на этот пост в рамках общей тенденции на усиление нацификации страны и сам является бандеровцем. Об этом ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр (2010−2014) Николай Азаров.

«Много разных причин для кадровых перестановок, много факторов влияло, но главное, как мне представляется, — все-таки усиление нацистской тенденции, — сказал он. — Это в том числе замена абсолютно никакой [Юлии] Свириденко на бандеровца Корецкого на посту премьер-министра».

Ранее Азаров заявил, что Киев под влиянием западных кураторов взял курс на усиление нацификации и диктатуры в стране на фоне ухудшения для режима ситуации на фронте и внутри Украины.