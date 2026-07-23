Азаров назвал нового премьера Украины бандеровцем

«Много разных причин для кадровых перестановок, много факторов влияло, но главное, как мне представляется, — все-таки усиление нацистской тенденции, — сказал он. — Это в том числе замена абсолютно никакой [Юлии] Свириденко на бандеровца Корецкого на посту премьер-министра».