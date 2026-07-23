Трамп: Иран очень скоро захочет заключить мирную сделку

«Они хотят заключить сделку. Но я говорю, что они не готовы заключить сделку. Потому что каждый раз, когда они заключают сделку, они хотят ее изменить. Они не готовы. Но очень скоро будут готовы», — сказал господин Трамп (цитата по ABC).