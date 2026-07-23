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Трамп: Иран очень скоро захочет заключить мирную сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти сейчас не готовы заключить мирное соглашение. По его словам, они каждый раз пытаются поменять условия с Вашингтоном. Скоро это прекратится, заверил президент.

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти сейчас не готовы заключить мирное соглашение. По его словам, они каждый раз пытаются поменять условия с Вашингтоном. Скоро это прекратится, заверил президент.

«Они хотят заключить сделку. Но я говорю, что они не готовы заключить сделку. Потому что каждый раз, когда они заключают сделку, они хотят ее изменить. Они не готовы. Но очень скоро будут готовы», — сказал господин Трамп (цитата по ABC).

Накануне Дональд Трамп заявил, что власти Ирана хотят провести новую встречу с США, чтобы договориться насчет прекращения боевых действий. Однако, по словам президент, Вашингтон не заинтересован в переговорах. Тегеран должен подготовиться к ним «должным образом», сказал он.

Сегодня ночью Вооруженные силы США начали снова бомбить Иран. Сообщения о взрывах снарядов поступали из нескольких регионов страны. Бомбардировки продолжаются двенадцатую ночь подряд. В ответ Иран атаковал американские базы в Кувейте.

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