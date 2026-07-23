В провинции Бушер на юге Ирана был атакован военный объект

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Военный объект был атакован в провинции Бушер на юге Ирана, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.
«Около четырех часов утра была совершена вторая атака на Бушер. В ходе второй атаки враг нанес удар по военному объекту», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на заместителя губернатора провинции Эхсана Джаханияна.
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