МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы наполнено отчаянием из-за отказа США выделить Украине военную помощь, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
«После того как 400 миллионов останутся в бюджете США, а не поедут на Украину, ей (Каллас. — Прим. ред.) остается только поныть из-за российской угрозы. Возможно, так ей перепадет что-нибудь», — сказал он.
По словам журналиста, Каллас не учла, что США погрязли в затяжном конфликте с Ираном и им явно не до Украины.
«В любом случае, 400 миллионов не уйдут из Штатов, как минимум в этом году. ЕС пора бы перестать думать об этом», — подытожил Христофору.
Вчера американский сенатор Ричард Дурбин заявил, во время слушаний на Капитолийском холме, что текущая администрация не будет выделять Киеву помощь на сумму 400 миллионов долларов из-за недоступности этих средств. На прошлой неделе РИА Новости выяснило, что американский ВПК провалил план по резкому наращиванию производства артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров из-за высоких темпов поставок Украине.
Москва считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Власти не раз подчеркивали, что любые подобные грузы станут для России законной военной целью. В Кремле заявляли, что накачивание ВСУ оружием никак не способствует завершению конфликта и, напротив, ведет к его эскалации.