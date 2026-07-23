Дмитриев: цены на газ в ЕС взлетели из-за отказа от сотрудничества с Россией

Ранее генеральный директор итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Европа может столкнуться с высокими ценами на газ и дефицитом запасов в январе 2027 года. Причина — полный запрет на поставки российского сжиженного газа и низкий уровень заполненности хранилищ в ряде стран ЕС.