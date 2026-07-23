Дмитриев: цены на газ в ЕС взлетели из-за отказа от сотрудничества с Россией

Цены на газ в европейских странах взлетели из-за отказа от сотрудничества с Россией.
Об этом в Х заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Зима приближается: цены на газ в Европе взлетели на 50% из-за надвигающегося “цунами” энергетического кризиса и отказа от российского газа», — написал он.
20 июля цена газа на бирже в Европе в ходе торгов впервые с 23 марта превысила $700 за 1 тыс. куб. м.
Ранее генеральный директор итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Европа может столкнуться с высокими ценами на газ и дефицитом запасов в январе 2027 года. Причина — полный запрет на поставки российского сжиженного газа и низкий уровень заполненности хранилищ в ряде стран ЕС.