Стало известно, когда начнется встреча Лаврова и Рубио

Ранее глава МИД РФ подтвердил, что 23 июля состоится его встреча с госсекретарем США, выразив уверенность в том, что она будет полезной. По словам Лаврова, он намерен обсудить с Рубио, в частности, высказывания президента США Дональда Трампа о возможности скорого урегулирования конфликта на Украине.