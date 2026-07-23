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Стало известно, когда начнется встреча Лаврова и Рубио

Она запланирована на 06:50 мск, следует из графика американского госсекретаря.

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах намечена на 11:50 (06:50 мск). Об этом говорится в графике Рубио, распространенном Госдепартаментом.

Как следует из этих данных, в начале встречи предусмотрена протокольная съемка. Американское внешнеполитическое ведомство предупреждает, что график может быть скорректирован. Каких-либо подробностей предстоящей встречи Госдеп не приводит.

Ранее глава МИД РФ подтвердил, что 23 июля состоится его встреча с госсекретарем США, выразив уверенность в том, что она будет полезной. По словам Лаврова, он намерен обсудить с Рубио, в частности, высказывания президента США Дональда Трампа о возможности скорого урегулирования конфликта на Украине.

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