После удара по КПП на границе Ирана и Ирака погибли два человека

ДОХА, 23 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 2 человека погибли, еще 11 получили ранения в результате удара США по пограничному переходу «Шаламче» на границе между Ираном и Ираком. Об этом сообщила гостелерадиокомпания исламской республики со ссылкой на местные власти.
По их данным, работа КПП продолжается, пострадавшим оказывается помощь на месте.
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