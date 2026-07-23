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Российские войска прорвались в пригород Славянска — Николаевку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как сообщают военные паблики, наши штурмовые группы действуют в центре города.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как сообщают военные паблики, наши штурмовые группы действуют в центре города.

Николаевка имеет стратегическое значение: здесь расположен массивный комплекс зданий Славянской ТЭС, давно превращенный ВСУ в мощный укрепрайон.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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