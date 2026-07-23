Пленный Францискевич: к мобилизации на Украине причастны 1,3 млн человек

Украинское общество готово линчевать сотрудников ТЦК из-за произвола при мобилизации, заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его оценке, в 90% случаев работа ТЦК проходит с нарушением прав граждан. Омбудсмен, в частности, рассказал об избиениях военнообязанных и о коррумпированности сотрудников ТЦК.