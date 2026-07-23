Трамп предупредил о возможности нового шатдауна в США в сентябре

Правительство США может приостановить работу в сентябре 2026 года. Об этом предупредил президент США Дональд Трамп.
«В сентябре у вас будет приостановка работы», — сказал Трамп в среду 22 июля.
Напомним, последний частичный правительственный шатдаун произошёл в США весной. Он длился два месяца и закончился 1 мая. Тогда министерство внутренней безопасности США частично прекращало свою работу из-за отсутствия согласованных средств.
В частности, в американских аэропортах в то время наблюдался хаос, возникший из-за частичного шатдауна в Министерстве внутренней безопасности США.
При этом ещё осенью 2025 года президент США Дональд Трамп установил рекорд по суммарной продолжительности шатдаунов за оба президентских срока.
Напомним, шатдаун — это временная остановка работы части государственных органов США из-за того, что Конгресс не успел утвердить бюджет, а президент — подписать его.