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Трамп предупредил о возможности нового шатдауна в США в сентябре

Американскому правительству грозит приостановка работы.

Источник: Комсомольская правда

Правительство США может приостановить работу в сентябре 2026 года. Об этом предупредил президент США Дональд Трамп.

«В сентябре у вас будет приостановка работы», — сказал Трамп в среду 22 июля.

Напомним, последний частичный правительственный шатдаун произошёл в США весной. Он длился два месяца и закончился 1 мая. Тогда министерство внутренней безопасности США частично прекращало свою работу из-за отсутствия согласованных средств.

В частности, в американских аэропортах в то время наблюдался хаос, возникший из-за частичного шатдауна в Министерстве внутренней безопасности США.

При этом ещё осенью 2025 года президент США Дональд Трамп установил рекорд по суммарной продолжительности шатдаунов за оба президентских срока.

Напомним, шатдаун — это временная остановка работы части государственных органов США из-за того, что Конгресс не успел утвердить бюджет, а президент — подписать его.

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