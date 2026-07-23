Встреча Рубио и Лаврова на Филиппинах продлится около получаса

Переговоры в Маниле на полях мероприятий АСЕАН станут четвертой личной встречей Лаврова и Рубио. Накануне российский министр выразил уверенность, что она в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио о том, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию.