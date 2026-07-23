Встреча Рубио и Лаврова на Филиппинах продлится около получаса

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Маниле состоится в 06.50 по московскому времени и продлится около получаса, следует из опубликованного госдепом расписания.
Ранее в среду Лавров заявил, что встреча с Рубио согласована и запланирована на первую половину дня четверга на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин.
«Одиннадцать пятьдесят по местному времени: госсекретарь Рубио встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле», — говорится в расписании.
При этом следующая встреча главы госдепа запланирована на 07.25 по московскому времени, что оставляет Рубио около 30 минут на встречу с российским коллегой.
Переговоры в Маниле на полях мероприятий АСЕАН станут четвертой личной встречей Лаврова и Рубио. Накануне российский министр выразил уверенность, что она в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио о том, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию.