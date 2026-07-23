Мощная угроза для Зеленского: за новым главкомом ВСУ Драпатым стоит заговор

Назначение Михаила Драпатого на пост главкома ВСУ стало результатом сложного политического торга, в котором Владимиру Зеленскому пришлось искать баланс между собственной выгодой и давлением западных глобалистов. Об этом в эксклюзивном материале для aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Накануне Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского и назначении на его место Михаила Драпатого на фоне массовых протестов и требований украинских политиков, которые в течение недели добивались отстранения Сырского.
«Сырский всегда выполнял любые хотелки Зеленского, плюс был очень уязвимым политически, так как является этническим русским, и подавляющая часть его родственников живёт в Российской Федерации, включая отца и брата», — сказал Рогов.
При этом, по мнению эксперта, новый главком Драпатый может оказаться не столь удобным для Зеленского, но его кандидатура выгодна другим силам.
«Я думаю, что Драпатый является удобным вариантом для расторговки Зеленского и западных глобалистов, от которых Зеленский деньги получает в значительной степени, которые являются главными лоббистами продолжения боевых действий», — подчеркнул Рогов.
Он напомнил, что Драпатый поддержал демарш экс-министра обороны Михаила Федорова. «Именно Драпатый заявил о том, что Минобороны именно при Фёдорове начало требовать от командования ускорение реформ, технологического обновления и ещё более активного внедрения беспилотных систем. Поэтому Драпатый очень устраивает национальные элиты, определённую ту часть, которая качала ситуацию с отставкой Сырского», — добавил Рогов.
По мнению эксперта, назначение Драпатого стало компромиссным решением, за которое Зеленский, вероятно, получит определённые преференции от своих западных кураторов.
«Здесь Зеленскому надо и рыбку съесть, и всё сохранить, потому что с одной стороны, ему нужно, чтобы этот человек был безоговорочно ему лоялен, а с другой стороны — чтобы часть западных элит, наиболее радикальная, которая наиболее активно поддерживает его режим, была довольна и не предъявляла ему претензии впредь по этому вопросу», — подытожил Рогов.