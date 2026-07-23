Мощная угроза для Зеленского: за новым главкомом ВСУ Драпатым стоит заговор

«Здесь Зеленскому надо и рыбку съесть, и всё сохранить, потому что с одной стороны, ему нужно, чтобы этот человек был безоговорочно ему лоялен, а с другой стороны — чтобы часть западных элит, наиболее радикальная, которая наиболее активно поддерживает его режим, была довольна и не предъявляла ему претензии впредь по этому вопросу», — подытожил Рогов.