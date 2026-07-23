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Лантратова рассказала об обмене с Лубинцом справками для выплат семьям погибших

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что ей удалось наладить с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом оперативный обмен справками, нужными для получения семьями погибших выплат.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что ей удалось наладить с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом оперативный обмен справками, нужными для получения семьями погибших выплат.

В беседе с ТАСС она расскзала, что «это касается пенсионных вопросов и каких-то выплат, льгот, пособий».

«Мы передаём друг другу стопки писем, обращений, и потом отрабатываем их и обмениваемся этими документами», — подчеркнула Лантратова.

Ранее Лантратова помогла матери погибшего на СВО бойца с оформлением положенных льгот.