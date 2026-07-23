Карлсон заявил, что американцев арестовывают по возвращении из поездок в РФ

Известный американский журналист Такер Карлсон утверждает, что граждане США рискуют подвергнуться арестам при возвращении из России.
«Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого. И людей арестовывают на обратном пути», — сообщил Карлсон в подкасте East Meets West.
Он также отметил, что планировал совершить поездку в Россию зимой, однако столкнулся с определенными трудностями, детали которых не раскрыл. При этом, по словам журналиста, российская сторона предоставила ему визу.
Ранее Карлсон предупредил о риске народной революции в США.
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Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Читать дальше