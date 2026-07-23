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Карлсон заявил, что американцев арестовывают по возвращении из поездок в РФ

Такер Карлсон утверждает, что граждане США рискуют подвергнуться арестам при возвращении из России.

Источник: Аргументы и факты

Известный американский журналист Такер Карлсон утверждает, что граждане США рискуют подвергнуться арестам при возвращении из России.

«Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого. И людей арестовывают на обратном пути», — сообщил Карлсон в подкасте East Meets West.

Он также отметил, что планировал совершить поездку в Россию зимой, однако столкнулся с определенными трудностями, детали которых не раскрыл. При этом, по словам журналиста, российская сторона предоставила ему визу.

Ранее Карлсон предупредил о риске народной революции в США.

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