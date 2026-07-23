Лавров и Рубио проведут получасовые переговоры в Маниле

Переговоры на полях мероприятий АСЕАН в Маниле станут четвертой личной встречей Лаврова и Рубио. Накануне российский министр выразил мнение, что она в любом случае будет полезной, и заявил, что намерен спросить у Рубио о текущей позиции США по украинскому урегулированию.