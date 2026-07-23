Лавров и Рубио проведут получасовые переговоры в Маниле

Ранее в среду Лавров сообщил, что встреча с Рубио согласована и запланирована на первую половину дня четверга в рамках мероприятий АСЕАН в столице Филиппин.
«Одиннадцать пятьдесят по местному времени: госсекретарь Рубио встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле», — указано в расписании.
Следующее мероприятие в графике главы госдепа запланировано на 07.25 по московскому времени, что оставляет Рубио примерно 30 минут для беседы с российским коллегой.
Переговоры на полях мероприятий АСЕАН в Маниле станут четвертой личной встречей Лаврова и Рубио. Накануне российский министр выразил мнение, что она в любом случае будет полезной, и заявил, что намерен спросить у Рубио о текущей позиции США по украинскому урегулированию.