Сюй Цинь встретился с первым заместителем председателя Общества российско-китайской дружбы Галиной Куликовой и возглавляемой ею делегацией

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 21 июля секретарь Комитета КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цинь встретился в Харбине с первым заместителем председателя Общества российско-китайской дружбы (ОРКД) Галиной Куликовой и возглавляемой ею делегацией, прибывшими для участия в серии мероприятий по случаю 25-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.
Сюй Цинь от имени Комитета КПК и правительства провинции приветствовал гостей и поблагодарил Куликову и ОРКД за вклад в развитие российско-китайской дружбы. Он отметил, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина двусторонние отношения вступили в новый этап более активного и динамичного развития. В текущем году отмечается 30-летие установления отношений стратегического взаимодействия и партнерства между Россией и Китаем, а также 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Провинция Хэйлунцзян, являясь важным узлом инициативы «Один пояс, один путь» и ключевым окном открытости Китая на северном направлении, готова и далее укреплять дружественные связи с ОРКД и другими российскими партнерами, совместно реализовывать важные договоренности лидеров двух стран и положения Совместного заявления РФ и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического взаимодействия и углублении добрососедского дружественного сотрудничества. Стороны намерены сообща создавать дополнительные платформы для обменов и практического взаимодействия, углублять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, расширять контакты в сферах образования, науки, культуры, искусства, спорта и молодежной политики, способствуя сближению народов и внося активный вклад в сохранение дружбы и написание новых глав добрососедства.
Галина Куликова вспомнила историю развития российско-китайского дружественного движения. Она отметила, что под руководством председателя Си Цзиньпина Китай добился впечатляющих успехов, привлекающих внимание всего мира. Динамичные темпы модернизации провинции Хэйлунцзян производят глубокое впечатление, а радушие и гостеприимство местных жителей согревают сердце. ОРКД будет и далее служить мостом для укрепления взаимопонимания и доверия между народами двух стран, активно содействовать взаимодействию российских структур с Хэйлунцзяном во всех сферах, особенно в молодежной среде, и последовательно укреплять российско-китайскую дружбу.
Во встрече также приняли участие заместители председателя ОРКД Горкина и Уянаев, представитель Евразийского департамента Всекитайской ассоциации народной дипломатии, руководители провинции Сюй Сянго и Юй Цзянь, а также ответственные сотрудники профильных провинциальных ведомств, сообщает сайт «Партнеры».