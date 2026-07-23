Сюй Цинь встретился с первым заместителем председателя Общества российско-китайской дружбы Галиной Куликовой и возглавляемой ею делегацией

Сюй Цинь от имени Комитета КПК и правительства провинции приветствовал гостей и поблагодарил Куликову и ОРКД за вклад в развитие российско-китайской дружбы. Он отметил, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина двусторонние отношения вступили в новый этап более активного и динамичного развития. В текущем году отмечается 30-летие установления отношений стратегического взаимодействия и партнерства между Россией и Китаем, а также 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Провинция Хэйлунцзян, являясь важным узлом инициативы «Один пояс, один путь» и ключевым окном открытости Китая на северном направлении, готова и далее укреплять дружественные связи с ОРКД и другими российскими партнерами, совместно реализовывать важные договоренности лидеров двух стран и положения Совместного заявления РФ и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического взаимодействия и углублении добрососедского дружественного сотрудничества. Стороны намерены сообща создавать дополнительные платформы для обменов и практического взаимодействия, углублять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, расширять контакты в сферах образования, науки, культуры, искусства, спорта и молодежной политики, способствуя сближению народов и внося активный вклад в сохранение дружбы и написание новых глав добрососедства.