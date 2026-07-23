Mehr: двое погибли из-за удара по погранпункту Шаламче на границе Ирана и Ирака

Об этом пишет агентство Mehr.
«В результате ракетного обстрела границы Шаламче со стороны армии США погибли два человека и 11 получили ранения», — сообщается в публикации.
Ранее издание The Washington Post сообщало, что не менее 18 американских военнослужащих погибли при выполнении задач в ходе продолжающейся войны с Ираном, в том числе трое — после возобновления боевых действий неделю назад.
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