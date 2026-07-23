Юрий Слюсарь поручил усилить взаимодействие с правоохранителями для решения проблемы с «серыми» возчиками

«Административных возможностей министерства природных ресурсов и экологии недостаточно. Призываю правоохранительные органы усилить действия по борьбе с организованным бизнесом “серых возчиков”. Темпы ликвидации свалочных очагов отстают от скорости их появления. Мусора “серые возчики” вывозят больше, чем в территориях успевают убрать. Динамика есть, мы ее видим, количество протоколов увеличивается, меры реагирования расширяются. Работу надо продолжать, не сбавлять обороты», — сказал Юрий Слюсарь.