Юрий Слюсарь поручил усилить взаимодействие с правоохранителями для решения проблемы с «серыми» возчиками

По поручению главы региона, с прошлого года на Дону проводятся совместные экологические рейды с участием правоохранительных органов и представителей минприроды области. За этот период проведен 61 совместный рейд.
В рамках мероприятий пресечена незаконная деятельность более 380 человек, в 2026 году составлено 125 протоколов. За несоблюдение требований при обращении с отходами наложено штрафов на сумму более 1,5 млн рублей.
По информации минприроды, в ходе рейда в Тарасовском и Кашарском районах сотрудниками полиции были изъяты автомобили. На время рассмотрения дел их поставили на штрафстоянки. Владельцам были назначены штрафы, автомобили возвращены владельцам.
По инициативе донского минприроды при поддержке Законодательного собрания области в Государственной Думе рассматривается возможность конфискации транспортных средств при повторных незаконных сбросах отходов.
Несмотря на принимаемые меры, ситуация остаётся напряжённой.
Надо усилить контроль и взаимодействие с правоохранителями для решения проблемы с «серыми» возчиками и недопущения новых свалок, подчеркнул губернатор.
«Административных возможностей министерства природных ресурсов и экологии недостаточно. Призываю правоохранительные органы усилить действия по борьбе с организованным бизнесом “серых возчиков”. Темпы ликвидации свалочных очагов отстают от скорости их появления. Мусора “серые возчики” вывозят больше, чем в территориях успевают убрать. Динамика есть, мы ее видим, количество протоколов увеличивается, меры реагирования расширяются. Работу надо продолжать, не сбавлять обороты», — сказал Юрий Слюсарь.
На особом контроле стоит вопрос создания и обустройства контейнерных площадок и закупки мульд в территориях донского региона.
По поручению губернатора на ближайшие три года для городов и районов Дона планируется приобрести свыше 1100 новых контейнеров и более 300 дополнительных мульд, обустроить 680 контейнерных площадок. Из областного бюджета на это предусмотрено 262 млн рублей.
Все закупочные процедуры необходимо завершить до конца августа этого года, а закончить работу не позднее 15 ноября. Участники рабочей группы обратили внимание глав муниципалитетов на важность этой работы.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.