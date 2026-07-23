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Карлсон: Группа злонамеренных людей пытается втянуть США в войну с РФ

Американский журналист Такер Карлсон в среду, 22 июля, заявил, что группа злонамеренных людей пытается втянуть США в войну с Российской Федерацией.

Американский журналист Такер Карлсон в среду, 22 июля, заявил, что группа злонамеренных людей пытается втянуть США в войну с Российской Федерацией.

— Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны, но это темные или злые мотивы. Они пытаются развязать войну США с Россией, — сказал он на подкасте East Meets West на Youtube-канале с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид.

При этом журналист отметил, что массового общественного движения, которое выступает за войну с РФ в Соединенных Штатах нет.

Также Карлсон высказался, что Демократическая партия Соединенных Штатов испытывает ненависть к России из-за того, что она является белой христианской страной. Он отметил, что никогда не станет связывать себя с этой партией, назвав ее курс «злом».

Еще журналист заявил, что американцев арестовывают по возвращении из поездок в РФ. Он планировал вновь посетить Россию зимой, но столкнулся с некоторыми сложностями, Карлсон не уточнил их характер.

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