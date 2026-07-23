WSJ: США подписали сделку, допускающую обогащение урана в Саудовской Аравии

Соглашение подписали министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман. Власти США заявили, что сделка «принесет пользу американской промышленности, рабочим и цепочкам поставок», а также поможет удовлетворить энергетические потребности Саудовской Аравии. В пресс-релизе подчеркивается, что договор отвечает самым «высоким стандартам ядерной безопасности и нераспространения». Теперь соглашение будет направлено в Конгресс для рассмотрения, отметили в ведомстве. Законодатели могут отказаться одобрить документ, сообщало ранее Reuters. Однако сделать это будет крайне трудно: для преодоления возможного президентского вето оппонентам сделки потребуется собрать две трети голосов в обеих палатах, отмечает WSJ.