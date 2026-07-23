Небольшая группа людей пытается втянуть Соединённые Штаты в конфликт с Россией. На это указал американский журналист Такер Карлсон.
Журналист назвал мотивы этой группы людей не вполне ясными, но явно тёмными и злыми. Также он подчеркнул, что в американском обществе не существует массового движения, которое выступало бы за противостояние с РФ.
«Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны», — сказал Карлсон в интервью подкасту East Meets West с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид на YouTube.
Также Такер Карлсон заявил, что граждан США, возвращающихся из поездок в Россию, арестовывают.
Ранее Карлсон заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас в очередной раз продемонстрировала свой невысокий уровень IQ. На ужине с дипломатами она выглядела инфантильной, наивной и тупой, отметил журналист.