Палата представителей одобрила план бюджета на операцию против Ирана

Об этом пишет РИА Новости.
Резолюцию одобрили 216 законодателей, 214 выступили против.
План предусматривает выделение $95 млрд, из которых $60 млрд будут направлены Министерству войны, в том числе на операцию против Ирана.
В июне Пентагон запросил у конгресса США дополнительные $80 млрд для покрытия расходов, связанных с операцией в Иране, а также для других затрат.
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