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Палата представителей одобрила план бюджета на операцию против Ирана

Палата представителей США одобрила бюджетную резолюцию республиканцев, предполагающую финансирование военной операции против Ирана.

Палата представителей США одобрила бюджетную резолюцию республиканцев, предполагающую финансирование военной операции против Ирана.

Об этом пишет РИА Новости.

Резолюцию одобрили 216 законодателей, 214 выступили против.

План предусматривает выделение $95 млрд, из которых $60 млрд будут направлены Министерству войны, в том числе на операцию против Ирана.

В июне Пентагон запросил у конгресса США дополнительные $80 млрд для покрытия расходов, связанных с операцией в Иране, а также для других затрат.

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