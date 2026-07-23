Боец РФ обхитрил ВСУ в Благодатном с помощью привязанной к двери веревки

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Гера сумел захватить дом с боевиками ВСУ в Благодатном в Запорожской области, применив отвлекающий маневр с привязанной к ручке двери веревкой. Об этом он рассказал на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.
«В очередной раз была поставлена задача — взять опорный пункт Благодатная. Мы прошли через уже занятый нами пункт Вольная, подготовились, сделали маленькую разведку. Вычислили, где находится наш противник и несколькими группами начали обходить населенный пункт. Врага было в большом количестве. Все получилось отлично. Я штурмовал один из домов, понял впоследствии, что ВСУ там было в количестве трех человек. Я тихо и аккуратно привязал веревку к ручке двери и потянул на себя. Противник отвлекся, и я как бы зашел в ствол», — сообщил военнослужащий штурмового подразделения.
Он также рассказал о препятствиях на подступах к населенному пункту. «Противник использует многочисленные препятствия: так называемую “паутину”, “егозу”, растяжки и мины. В основном все заминировано вокруг деревни: входы, выходы, участки перед окнами. FPV-дронов сейчас очень много, также применяются “Баба-яга”, “Вампиры” и разная техника. Воздух сейчас очень насыщенный. Сейчас во многом идет война в воздухе, но и на земле противник тоже не забывает работать. Мы даже идем впереди», — отметил Гера.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» освободили населенный пункт Благодатное, взяв под контроль крупный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров. «Освобождение Благодатного позволило подразделениям группировки “Восток” закрепиться на достигнутых рубежах и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки “Восток” на стыке Запорожской и Днепропетровской областей», — заявили в ведомстве.