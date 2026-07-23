Боец РФ обхитрил ВСУ в Благодатном с помощью привязанной к двери веревки

«В очередной раз была поставлена задача — взять опорный пункт Благодатная. Мы прошли через уже занятый нами пункт Вольная, подготовились, сделали маленькую разведку. Вычислили, где находится наш противник и несколькими группами начали обходить населенный пункт. Врага было в большом количестве. Все получилось отлично. Я штурмовал один из домов, понял впоследствии, что ВСУ там было в количестве трех человек. Я тихо и аккуратно привязал веревку к ручке двери и потянул на себя. Противник отвлекся, и я как бы зашел в ствол», — сообщил военнослужащий штурмового подразделения.