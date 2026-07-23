Специалист Санина: сотрудник имеет право уволиться на больничном

«Работнику нужно подать письменное заявление об увольнении. Если нет возможности прийти лично и написать его, заявление можно отправить по почте с уведомлением о вручении. Общий срок предупреждения составляет две недели, и он начинает отсчитываться со следующего дня после того, как работодатель получил заявление. Дни больничного входят в этот срок, поэтому выходить на работу ради отработки не нужно», — пояснила эксперт.