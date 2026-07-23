Специалист Санина: сотрудник имеет право уволиться на больничном

По Трудовому кодексу работник вправе расторгнуть трудовой договор по своей инициативе в любое время, в том числе на больничном.
Об этом в беседе с RT напомнила Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».
«Работнику нужно подать письменное заявление об увольнении. Если нет возможности прийти лично и написать его, заявление можно отправить по почте с уведомлением о вручении. Общий срок предупреждения составляет две недели, и он начинает отсчитываться со следующего дня после того, как работодатель получил заявление. Дни больничного входят в этот срок, поэтому выходить на работу ради отработки не нужно», — пояснила эксперт.
Если после подачи заявления больничный длится дольше двух недель, дата увольнения не переносится — трудовой договор прекращается в заранее установленный день, добавил Санина.
Если же больничный закончился раньше срока, работнику нужно выйти на работу и продолжать работать до даты увольнения, предупредила она.
Отмечается, что больничный лист оплачивается по общим правилам, даже если увольнение произошло во время болезни.
«При этом, если болезнь или травма наступили в течение 30 календарных дней после увольнения, бывшему работнику также положен больничный. Однако после увольнения пособие обычно рассчитывается исходя из 60% среднего заработка, и страховой стаж здесь уже не влияет на размер выплаты», — заключила собеседница RT.
Ранее россиян предупредили, что работа при открытом больничном создаёт риски.