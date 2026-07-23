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WSJ: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты наращивают свое военное присутствие на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты расширяют свое военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне обсуждений возможного дальнейшего развития конфликта с Ираном. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, за последнюю неделю Вашингтон направил в регион дополнительные подразделения специального назначения, перебросил новые эскадрильи истребителей и усилил военную инфраструктуру на нескольких базах. Кроме того, сообщается о подготовке бомбардировщиков B-1, размещенных в Великобритании, к возможному участию в масштабных операциях.

Источники газеты также утверждают, что США усиливают медицинское обеспечение своих сил. В частности, в военный госпиталь в Германии, где проходят лечение военнослужащие, получившие ранения на Ближнем Востоке, были направлены более 150 медицинских специалистов.

Ранее сообщалост, что американские войска начали наносить новую волну ударов по целям на территории Ирана.

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