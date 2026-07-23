WSJ: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

По данным издания, за последнюю неделю Вашингтон направил в регион дополнительные подразделения специального назначения, перебросил новые эскадрильи истребителей и усилил военную инфраструктуру на нескольких базах. Кроме того, сообщается о подготовке бомбардировщиков B-1, размещенных в Великобритании, к возможному участию в масштабных операциях.